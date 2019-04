Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği Turnuvası başladı

Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki bir otelin sahalarında düzenlenen Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği Turnuvası'nda TÜFAD'ın çeşitli illerde bulunan şubeleri tarafından oluşturulan futbol takımları yer aldı. Turnuvayı, TÜFAD Başkanı İsmail Dilber ve şube başkanlarının yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve çeşitli liglerde mücadele eden takımların alt yapı ve futbolcu seçme sorumluları da izliyor. Turnuva kapsamında TÜFAD Başkanlar Toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantıda TÜFAD'ın bugüne kadar yaptığı çalışmalarla bundan sonra yapılacaklar ve futbol antrenörlüğünün sorunları masaya yatırıldı.

Turnuva sırasında gazetecilere açıklamada bulunan TÜFAD Başkanı İsmail Dilber, turnuvaya TÜFAD'ın 56 Şubesi'nin oluşturduğu 51 takımının 550 civarında sporcuyla katıldığını belirterek, "Türkiye'nin çeşitli illerinden amatör, lisanssız veya okullarda futbol oynayan çocukları illerimizde seçip, 12'şerli takımlar halinde Antalya'ya getirip kendi aralarında oynayacakları maçlarla profesyonel futbola kazandırmak istiyoruz. Bu çocuklar buraya gelip, profesyonel kulüplerimiz tarafından keşfedilip onların daha iyi şartlarda futbol eğitimi nasıl veririz onun peşindeyiz" dedi.

Amaçlarının her yıl en az 1 yıldız oyuncu çıkartmak olduğunu aktaran Dilber, "Daha önce yaptığımız turnuvalarda çok sayıda çocuğumuz profesyonel kulüplerin alt yapılarına gitti. 20'ye yakın çocuğumuz da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından genç milli takımlara seçilmiş durumda. Biz bu bakımdan beklediğimizin üstünde bir sonuca ulaştık" diye konuştu.

Türkiye'de antrenör eksiğinin olduğunu kaydeden Başkan İsmail Dilber, "Herkes en üst seviyedeki antrenörleri görüyor ama alt ligler, amatör ligler, alt yapılar ve okulları göz önüne aldığımızda ciddi anlamda antrenör eksiğimiz var" dedi.

"CAN BARTU'NUN BU YÖNÜ BİLİNMİYOR"

Önceki gün vefat eden Can Bartu'yla ilgili olarak gazetecilerin sorusu üzerine İsmail Dilber, şunları söyledi:

"Can Bartu'yla ilgili şimdi dinliyorum, hep efendilik yönü futbolculuk zekası, hem basketbol hem de futbol A Milli Takımında oynaması gibi özelliklerinden bahsediliyor. Can Bartu'yla ben de karşılıklı oynadım, ben Ankaragücü'nde, o da Fenerbahçe'de. 1969- 1970 sezonlarında. Can Bartu'nun oyunculuk yönü çok üstün. Onu tartışmıyoruz zaten. Asıl üstünlük olan yönü, Metin Oktay, Turgay Şeren, Can Bartu, Coşkun Özarı, Gündüz Tekin Onay, Metin Türel gibi efsanelerin geçmişte başbakanımız ve cumhurbaşkanımız olan Turgut Özal'a müracaatları, ve onun 'Sizlerin arasından bir tane federasyon başkanı atayalım' dediği zaman kabul etmeyip, özerkliği istediler ve kanunla bu işin olmasını istediler. Bunun alt yapısı hazırlandı ve bugün futbol federasyonunun bu haliyle meydana gelmesinde Can Bartu'nun da Metin Oktay'ın da geçmişteki futbol büyüklerimizin eseridir. Can Bartu'nun bu yönü bilinmiyor, bu yönü tartışılmıyor, biz de TÜFAD olarak bu insanları saygı ve hürmetle anıyoruz. Bu isimler özerk futbolun yapısındaki temel taşlardan birincisidir."

Futbol Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü'ne Şenol Güneş'in getirilmesinin doğru bir karar olduğunu belirten TÜFAD Başkanı İsmail Dilber, "Şenol hoca kendine has, düşüncesi ve felsefesiyle takımını seçecek ve bu yarışın içinde olmaya çalışacağız. İnşallah iyi olur diyorum, iyi olmaması için hiçbir sebep yok. Türk milli takımı emin ellere teslim edilmiştir" dedi.

Turnuvaya Tokat TÜFAD takımıyla katılan Koray Belene de, "Maç çok güzeldi, heyecanlı bir maç geçirdik. Karşı takımı da tebrik ederim. İyi bir maç çevirdiler. Biz de güzel bir maç yaptık. Buraya gelirken böyle bir ortam beklemiyordum. Daha düşük bir şey vardı aklımda ama gerçekten buraya geldiğimde kendime inanamadım. Her şey çok güzel, çok iyi" dedi.

6'ncı Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği Turnuvası yarın yapılacak karşılaşmalarla sona erecek.