'Geleceğin sporcuları bu kadrodan çıkacak'

Trampolin Cimnastik Milli Takımı sporcuları, gelecek yıl Rusya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Mersin’de kampa girdi. Yenişehir ilçesindeki Olimpik Cimnastik Salonu’nda başlayan kamp programına, Trampolin Cimnastik Milli Takımlar Başantrenörü Zakaria Abramashvili ve 10 antrenör ile 18 sporcu katıldı. Rusya Trampolin Milli Takımı da aynı salonda antrenman yapıyor.

Kampı ziyaret ederek hem teknik heyete hem de sporculara başarılar dileyen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "2024’teki olimpiyatlara gidecek sporcular buradan çıkacak. Avrupa ve dünya şampiyonlarına, olimpiyatlara gidecek sporcularımız bu kadrodan seçilecek" diye konuştu.