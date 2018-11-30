Bu kapsamda GeForce GTX 1070 Ti, 1070 ya da 1060 GPU’ya sahip ekran kartı ya da dizüstü bilgisayar satın alan oyunseverler, 2000 V-Bucks’ın yanı sıra “Response Unit” sırt ekipmanı, nadir “Reflex” kıyafet, “Pivot” planör ve “Angular Axe” silahı içeren Counterattack Set’in sahibi olacak.

Grafik kartını yükseltmek, Fortnite deneyimini önemli ölçüde etkiliyor. Ekran kartını GeForce GTX 960'dan GeForce GTX 1060'a yükseltmek, Fortnite performansında %74'e varan bir artışa sebep olurken, GeForce GTX 970'ten 1070'e yükseltilen bir PC ise %60’a varan bir performans artışı sunuyor.

GeForce Fortnite Bundle, Fortnite’ın 7. sezonunun açılmasıyla birlikte donanım yükseltmesine ihtiyaç duyanlar, en sevilen Battle Royale oyunlarında daha fazla performans arayanlar ve yeni sezonda havalı kıyafetlere sahip olmak isteyen oyunseverler için bir hediye olarak göze çarpıyor. Stoklarla sınırlı GeForce Fortnite Bundle kampanyası, 29 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek.

NVIDIA, Monster Hunter: World bundle kampanyasının süresini de 7 Ocak 2019 tarihine kadar uzatıyor. Bu kapsamda GeForce GTX 1070 Ti, 1070 veya 1060 GPU’ya sahip ekran kartı satın alan kullanıcılar, Fortnite paketinin yanı sıra 59$ değerindeki Monster Hunter: World oyununun da sahibi oluyor.

GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 veya GeForce RTX 2070 tabanlı grafik kartı veya masaüstü PC'yi satın alan kullanıcılar, kampanya kapsamında Battlefield V’e sahip oluyor. Stoklarla sınırlı bundle kampanyası, 7 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Battlefield V DXR Ray Tracing destekleyen ilk oyun olmasıyla dikkat çekiyor

DHA