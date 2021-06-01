Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Krithinas, "Benfica maaşı yüksek bazı oyuncuların maliyetini karşılamak için, başka bazı oyuncularını satarak para kazanmak istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yoklardı, bu sezon ön eleme oynayacaklar, dolayısıyla takımı büyük ölçüde koruyup, iyi hazırlanmaları gerekir. Öncelikleri bu. Gedson konusu öncelik değil. Ama şu net, oyuncuyu ilk planda satmak istiyorlar. 10-12 milyon Euro arasında bir satış bedeli belirlediler. Gedson, Portekiz U21 takımıyla Avrupa futbol şampiyonasında çok iyi oynuyor. Portekiz takımı da iyi, bu onun pazar değerini arttırıyor. Teklif alabilir" dedi.

GEDSON'UN TERCİHİ, GALATASARAY

Gedson Fernandes'in tekrar Galatasaray'a kazandırılması konusunda ise Krithinas, "Gedson'a kalırsa karar, o kesin olarak Galatasaray'da oynamak istiyor. Galatasaray'da kendini buldu. Son maçlarda çok iyi oynadı. Başarılı olduğu yerde devam etmeyi tercih ediyor. Fatih Terim'le Benfica sportif direktörü Rui Costa arasındaki ilişkiler çok iyi; zaten bu nedenle Ocak ayında Gedson, Galatasaray'a geldi. Bu bu transfer meselesinin çözülmesi için önemli bir faktör. Ama daha önce de söylediğim gibi, Benfica'nın önceliği oyuncuyu bütün haklarıyla satmak; çünkü şiddetle paraya ihtiyaçları var. Beşiktaş'ın Gedson'la ilgilendiğine dair Portekiz'de bir bilgi yok. Beşiktaş ve Aboubakar konusu konuşuluyor. Sözeleşme neden uzatılmadı; yeniden anlaşılacak mı vb." şeklinde konuştu.



