Siyah-Beyazlılar, sezon başında kadrosuna katmak için ezeli rakibi Galatasaray ’la kıyasıya rekabet yaşadığı Gedson Fernandes’te istediğini gecikmeli olarak aldı. Yaz ayındaki süreçte oyuncunun kulübü Benfica’yı ikna edemeyen ve sonrasında orta sahaya Katalan devi Barcelona’dan Miralem Pjanic’i transfer eden Kara Kartal, Gedson’u da yeni dönem için kadrosuna katmayı başardı. Devre arasında ilk olarak Galatasaray’la görüşüp anlaşma sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılılar’ın süreci ağırdan alması sonrasında Beşiktaş ’ın da yakın ilgisi sebebiyle Siyah-Beyazlılar’ı seçti.

TÜM DETAYLAR BELLİ OLDU

Kara Kartal, başarılı orta saha oyuncusuyla yaklaşık 1 haftalık görüşme trafiği sonrasında anlaşmaya vardı. Benfica Yönetimi ve oyuncunun Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut’la gizli yapılan temaslar, önceki gece finalize edildi. Siyah-Beyazlılar, yetenekli oyuncu için Portekiz kulübüne 5 taksitle 6 milyon Euro ödeyecek. Gedson’un sonraki satıştan yüzde 50 payı da Benfica’ya ait olacak. Siyah-Beyazlılar, 5 yıllık anlaşma sağladıkları yıldız isme ilk sezonda 1 milyon Euro verecek. Sonraki yıllarda 150 bin Euro’luk artışlarla ödeme yapılacak.

KİRALAMA SEBEBİ LİMİT

Beşiktaş ve Benfica arasında yapılan özel anlaşma gereği Gedson Fernandes, sezonun ikinci yarısını Rizespor’da kiralık olarak geçirecek. Bunun sebebi ise Siyah-Beyazlılar’ın TFF’nin açıkladığı limitleri aşmış olması. Şu anda kadrosuna yeni bir takviye yapsa bile lisans çıkaramama durumu olan yönetim, Gedson’u Rizespor’a kiraladı. Takım seçimi ise Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’ya ait... Kazancı, Benfica’nın oyuncuyu bir an önce elinden çıkarmak istemesi sonrasında bulduğu bu formülle, Gedson’u iyi ilişkilerinin bulunduğu Rizespor’a göndererek Benfica’da iyi bir ilk yarı geçirmeyen futbolcuyu yeni döneme hazırlamayı planlıyor.

GERİ ADIM ATMADI

Kartal’ın önceki gece Gedson’la anlaşması sonrasında, Galatasaray’ın son bir atak yaptığı ortaya çıktı. SarıKırmızılılar’ın, oyuncunun temsilcisiyle temas kurup Beşiktaş’la aynı şartlarda bir kontrat önerisinde bulunulduğu ancak oyuncunun bu öneriyi reddettiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından Cim Bom’un, rakamı artırdığı ancak Gedson’un temsilcisiyle birlikte Beşiktaş kararında geri adım atmadığı ifade edildi.

RİZE, 700 BİN EURO ÖDEYECEK

Gedson Fernandes için dün Beşiktaş SportifDirektörü Ceyhun Kazancı’nın ailesine ait olan özel uçak, Barcelona’ya gitti. Öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uçan, İspanya’dan oyuncuyu alıp İstanbul’a getirdi. Uçakta, Rizespor’lu yöneticiler de yer aldı. Gedson Fernandes’in kontrollerinin ardından ıslak imzalar atılacak ve 5 yıllık kontrat resmiyet kazanacak. Sonrasında Rize’ye geçecek olan Gedson, yaklaşık 4 aylık süreçte burada forma giyecek. Rizespor, sezonun ikinci yarısı için Gedson Fernandes’e yaklaşık 700 bin Euro maaş ödeyecek.

KAP BİLDİRİMİ YAPILDI

Fernandes İstanbul'a indikten sonra Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi. Açıklamada,"Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü SL Benfica ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY SORUSUNA CEVAP YOK!

Sezonun ikinci yarısında kiralık oynayacağı Rizespor'un başkan yardımcısı Selim Selimoğlu ile birlikte İstanbul'a gelen Gedson Fernandes, "Umarım burada geçireceğim vakitten keyif alırım. Haydi başlayalım" diye konuştu. Gedson Fernandes, Galatasaray ile ilgili sorulan soruya cevap vermedi

Gökmen Özcan







