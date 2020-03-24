Geçmiş olsun Abdürrahim Albayrak

Galatasaray: İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak’ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık kurumları olumlu seyretmektedir. Albayrak Ailesi’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz.

Fenerbahçe: Galatasaray Kulübü 2. Başkanı AbdurrahimAlbayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz.

Beşiktaş: Galatasaray Kulübü 2. Başkanı AbdurrahimAlbayrak ve eşi Şükran Albayrak’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.

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Mert Çetin (İdari menacer yardımcısı): Allah’ım acil şifalar versin başkanım. Dualarımız sizinle.

Sofiane Feghouli (Cezayirli futbolcu): “AbdurrahimAlbayrak ve Şükran abla çok geçmiş olsun.”

Yusuf Günay (Başkan yardımcısı): “Abdurrahimabi ile konuştum. Durumu gayet iyi. Bir süre hastanede olacaklar, sonra inşallah tedavi edilip taburcu edilecekler.