Süper Lig’in yeni takımı Gazişehir, teknik direktörlüğe Rumen çalıştırıcı Maruis Sumudica’yı getirmişti. Kırmızı- Siyahlılar, ilk transferini de Rumen bir oyuncuyla yaptı: Denis Alibec... Geçtiğimiz sezonu Astra’da geçiren 28 yaşındaki forvet ile her konuda anlaşma sağlandı.

Romanya Milli Takımı’nda da forma giyen Alibec, geçen sezon Astra’da çıktığı 30 resmi maçta 7 gol atıp 9 asist yaptı. Güçlü bir kadro kurmak isteyen Gazişehir’de yeni transfer bombaları için yönetim yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.