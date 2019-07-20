Hollandalı 10 numaranın Türkiye yetkisini elinde bulunduran menacer Serkan Kulüp, bu konuda FANATİK’e açıklamalarda bulundu. OyuncusunaTürkiye’den birçok talibin olduğunu vurgulayan Serkan Kulüp, “Chery iyi bir sezon geçirdi ve birçok talibi var. Yurtdışı seçenekleri de bulunuyor. Ancak henüz herhangi bir takımla anlaşma yapmadık. En kısa sürede yeni takımı belli olacaktır. Chery, Türkiye’de çok sevildi ve o da burada devam etmek ister. Bunun için şartları değerlendiriyor” değerlendirmesini yaptı.