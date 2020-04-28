Gaziantep'in çağırdığı Sumudica, Türkiye'ye gelemiyor

Gaziantep FK'nın 1 Mayıs'tan önce Türkiye'ye gelmesini istediği teknik direktör Marius Sumudica, Romanya'daki seyahat kısıtlamaları nedeniyle gelemiyor.

28 Nisan 2020, Salı 14:13 Son Güncelleme:
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Gaziantep'in çağırdığı Sumudica, Türkiye'ye gelemiyor

Corona virüs salgını sürecinde özel uçakla ülkesi Romanya'ya gidişi olay olan Marius Sumudica, takımı Gaziantep FK tarafından Türkiye'ye çağrıldı. 

DIGI Sport'un haberine göre 1 Mayıs'tan önce Türkiye'de olması istenen Sumudica, Romanya'daki seyahat kısıtlamalarına takıldı. 

Türkiye'ye gittiğinde 14 günlük karantina süreci geçirecek ve sonrasında takımla çalışmaya başlamadan önce 3 kez corona virüs testi olacak Sumudica, Romanya'nın Türkiye'ye olan uçuş yasağını uzatması nedeniyle geri dönemiyor. 

Romanya'da son yapılan açıklamaya göre Türkiye'ye olan seyahat kısıtlamaları, 2 Mayıs'tan 14 Mayıs'a kadar uzatıldı. 

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