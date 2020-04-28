Corona virüs salgını sürecinde özel uçakla ülkesi Romanya'ya gidişi olay olan Marius Sumudica, takımı Gaziantep FK tarafından Türkiye'ye çağrıldı.

DIGI Sport'un haberine göre 1 Mayıs'tan önce Türkiye'de olması istenen Sumudica, Romanya'daki seyahat kısıtlamalarına takıldı.

Türkiye'ye gittiğinde 14 günlük karantina süreci geçirecek ve sonrasında takımla çalışmaya başlamadan önce 3 kez corona virüs testi olacak Sumudica, Romanya'nın Türkiye'ye olan uçuş yasağını uzatması nedeniyle geri dönemiyor.

Romanya'da son yapılan açıklamaya göre Türkiye'ye olan seyahat kısıtlamaları, 2 Mayıs'tan 14 Mayıs'a kadar uzatıldı.