FIBA Avrupa Kupası'nın 2022-23 sezonunda yer alacak kulüpler açıklandı. Türkiye’den Gaziantep Basketbol, turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken, Beşiktaş ise ön eleme aşamasından başlayacak.

Normal sezonda doğrudan yer alacak 10 kulüp şu şekilde (ülkeye göre alfabetik sırayla):

Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika)

BC Balkan (Bulgaristan)

HAKRO Merlins Crailsheim (Almanya)

Hapoel Galil Elion (İsrail)

New Basket Brindisi (İtalya)

Donar Groningen (Hollanda)

Anwil Wloclawek (Polonya)

FC Porto (Portekiz)

CSM Oradea (Romanya)

Gaziantep Basketbol

Bu arada Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turlarına katılacak kulüplerden 19'u Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonuna kalamamaları durumunda FIBA Avrupa Kupası'na katılmayı tercih ettiğini belirtti. Bu kulüplerin en fazla 18'i sonunda FIBA Avrupa Kupası'na katılabilecek ve doğrudan normal sezondan başlayacak.

Bu nedenle FIBA Avrupa, normal sezonda kalan yerleri dolduracak ve 2022-23 sezonunda mücadele edecek kulüpleri belirlemek için 27-30 Eylül tarihleri arasında dört eleme turnuvası düzenleyecek. Dört eleme turnuvasına katılacak olan 22 kulüp, önceki üç sezondaki FIBA Avrupa Kupası sonuçlarına göre kura çekimi için altı torbaya bölünecek.

Turnuvalara doğrudan yarı final aşamasında katılacak 10 seri başı kulüp olacak ve bunlar birinci torbada dört takım, ikinci torbada dört takım ve üçüncü torbada iki takım olacak şekilde yerleştirilecek.

Birinci Torba (Seri başı takımlar):

ZZ Leiden (Hollanda)

Sporting CP (Portekiz)

Kapfenberg Bulls (Avusturya)

Rilski Sportist (Bulgaristan)

İkinci Torba (Seri başı takımlar):

Telenet Giants Antwerp (Belçika)

Kataja Basket (Finlandiya)

Sigal Prishtina (Kosova)

Beşiktaş JK

Üçüncü Torba (2 seri başı takım):

Hapoel Haifa (İsrail)

Cholet Basket (Fransa)

BC Kalev/Cramo (Estonya)

Petrolina AEK (Kuzey Kıbrıs)

Dördüncü Torba:

SCMU Craiova (Romanya)

Czarni Slupsk (Polonya)

BG Gottingen (Almanya)

Aris BSA (Yunanistan)

Beşinci Torba:

BC CBET Jonava (Litvanya)

BC Wolves (Litvanya)

BC Trepca (Kosova)

Jamtland Basket (İsveç)

Altıncı Torba:

KK Cedevita Junior (Hırvatistan)

Thor Thorlakshofn (İzlanda)

A ve B turnuvalarında, tüm çeyrek finaller tamamlanana kadar üçüncü torbadaki takımlar altıncı torbadaki takımlarla ve dördüncü torbadaki takımlar beşinci torbadaki takımlarla eşleşecektir. C ve D turnuvalarında, üçüncü torbadaki iki seri başı takım doğrudan yarı finallere yerleşecek.

Kura çekimi 14 Temmuz Perşembe günü Almanya’nın Münih kentinde yapılacak.