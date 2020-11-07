Gaziantep iç sahada yenilmiyor

Kırmızı-Siyahlılar'ın evinde bileği bükülmüyor... Dün akşam Beşiktaş'ı, Kevin Mirallas, Muhammet Demir ve Kenan Özer'in golleriyle 3-1'le geçen Antep temsilcisi iç sahadaki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Son olarak geçen sezonun 18. haftasında 18 Ocak'ta Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla yenilen Gaziantep FK daha sonra mabedinde oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik yaşadı.

Genelde de seri yakaladı

Antep temsilcisi, Kara Kartal'ı da devirerek hanesine çok önemli bir 3 puan yazdırdı. Lige 3-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle giren Kırmızı-Siyahlılar o mücadeleden bu yana yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 5 beraberlik ve 2 galibiyet alan Gaziantep FK çıkışına devam etti. Gaziantep milli ara sonrasında lige çok iyi başlayamayan ve alt sıralara demir atan Denizlispor'la kozlarını paylaşacak.