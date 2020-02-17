Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'de 22. hafta maçında Gaizantep FK ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Geçen hafta Beşiktaş'a 3-0 kaybeden ev sahibi takım Çaykur Rizespor galibiyetiyle moral bulmak istiyor. Çaykur Rizespor ise Gaziantep FK deplasmanında galibiyet arıyor. Rize’de önemli bir eksik bulunmazken ev sahibinde ise Tetteh, Jefferson ve Kenan sakatlığı sebebiyle Kana-Bıyık da kart cezası nedeniyle sahada yer almıyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve saat 20:00'de başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Gaziantep FK geride kalan 21. haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Bir maç eksiği bulunan Çaykur Rizespor ise 20 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Gaziantep Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Gaziantep Futbol Kulübü: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kubilay, Tosca, Junior Morais, Güray Vural, Andre Sousa, Maxim, Muhammet Demir, Kayode

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Meljnak, Diomande, Oğuz Kağan, Oğulcan, Aminu, Boldrin, Skoda