Gaziantep FK’ya Kayserispor maçı öncesinde moral ziyareti

Gaziantep Valisi Davut Gül, Süper Lig’in 36’ncı haftasında yarın Kayserispor’la karşılaşacak olan Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek teknik ekibe ve futbolculara başarı temennilerinde bulundu. Gül, ligde son üç maç kaldığını ve futbolculara güvendiğini söyleyerek takımı desteklediklerini dile getirdi.

Ziyaret Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleşti. Ziyarete Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, ilçe parti başkanları ve teknik heyet katıldı. Vali Davut Gül, futbolcular ve teknik heyetle bayramlaştıktan sonra açıklamalarda bulundu. Gül, ligde son üç maç kaldığını ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne güvendiklerini söyleyerek yarın oynanacak Kayserispor karşılaşması için başarı dileklerinde bulundu.

"Gaziantep Futbol Kulübü'ne güveniyoruz"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Futbol Kulübü’nün şehirle bütünleştiğini ve kulübün bir takım dışında şehir için duygusal bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Hem bayramlaşmak hem de Kayserispor maçı öncesinde başarı dileklerinde bulunmak için ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Gül, “Gaziantep Futbol Kulübü şehrin en önemli değerlerinden birisidir. Gaziantep Futbol Kulübümüz bizim için sadece bir futbol takımı değil bu şehrin geçmişi ve geleceğidir. Son üç maçımız kaldı. Başkanımıza, yönetimimize, hocamıza, futbolcularımıza ve bu uğurda emek harcayan herkese güveniyoruz ve hepsini de destekliyoruz. Bugün hem bayramlaşmak hem de yarın oynanacak maç için başarı dileklerinde bulunmaya geldik” diye konuştu.

Cevdet Akınal: Takımımız Kayseri maçını alıp her şeyi unutturacak

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal, takımın istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şeyin olmayacağını ve benzer başarılara daha önce imza attıklarını söyledi.

Takımın yarın oynanacak Kayserispor maçını kazanarak her şeyi unutturabileceğini söyleyen ve futbolcularına güvendiğini dile getiren Akınal, şu ifadeleri kullandı: "Ligin son üç haftasına girdik. Biraz zorlu bir üç hafta. Sakatlıklardan, cezalılardan dolayı istenmeyen puan kayıpları oldu. Futbolcu arkadaşlarımıza güveniyoruz. Yarın Kayseri’yi yenip her şeyi bize unutturacaklarını ümit ediyoruz. Bizim futbolcularımızın istedikleri zaman başaramayacakları hiçbir şey yoktur. Bunu Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında da gördük. Bu maçı da küçümsemeyip aynı tempo ile oynarsak bu maçı alıp her şeyi unutacağımızı ümit ediyorum. Bu şevkle de çalışıyor arkadaşlarımız. Bu işi yarın başaracağız.”

Erol Bulut: Bu saatten sonra konuşmak değil, yeşil sahada yarın cevabını vermemiz gerekiyor

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın gereken cevabı yarın sahada vereceğini , açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Zaten bu takım, bu futbolcular bu sene neler yapabileceklerini ispat ettiler. Bu saatten sonra konuşmak değil, yeşil sahada yarın cevabını vermemiz gerekiyor hep birlikte. Takımım adına iyi de bir cevap olacağını düşünüyorum."

Günay Güvenç: Bu kulübün değerini en çok anlayanlardan biriyim

Takım kaptanı Günay Güvenç ise takımın şu an içinde bulunduğu durumun iyi olmadığını ancak durumu düzeltecek olanın da yine kendileri olduğunu belirterek takımına güvendiğini söyledi.

Takımın gidişatını yarınki oynanacak maçta döndüreceklerini söyleyen Güvenç, “Dört senedir bu kulüpteyim. Birkaç kulüpte oynadım. Bu kulübün değerini en çok anlayanlardan biriyim. Kulübümüzün sadece profesyonellik adına değil duygusallık adına da ne kadar önemli olduğunu takım arkadaşlarıma iletiyorum. Şu anki durumda performansımızın altında kaldığımızı biliyoruz. Bunu değiştirecek olan da yine biziz. Takım olarak kendimize güveniyoruz. Zor zamanlardan geçtik. Takım olarak biz elimizden geleni yapacağız. Cevabımızı şu durumda sadece sahada verebiliriz. Son zamanlarda iyi gidişatımız olmasa da söz veriyoruz kazanan biz olacağız” diye konuştu.

