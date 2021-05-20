Süper Lig 'de Kayserispor ve Trabzonspor formaları giydikten sonra Gaziantep FK'nın yolunu tutan ve sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Bilal Başacıkoğlu'nun yeni takımı belli oldu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Eredivisie ekiplerinden Heracles Almelo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altyapısı Ajax olan Bilal, Hollanda'da Heerenveen ve Feyenoord'da sergilediği performansla adından söz ettirmişti.

Sezonun ilk yarısında Trabzonspor'la 7, ikinci yarıda ise Gaziantep FK ile 12 resmi maça çıkan kanat oyuncusu, gol veya asist kaydedemedi.







