Gaziantep FK'da Amedej Vetrih için sürpriz doğum günü kutlaması
Gaziantep FK, Süper Lig’in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. çalışma öncesinde Amedej Vetrih için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 31 yaşına giren oyuncu, antrenman sahasında pasta keserken, arkadaşları Vetrih’i tebrik etti.
Gaziantep FK, Süper Lig ’in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ’a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Sakatlığı nedeniyle 1,5 aydır takımdan ayrı olan Maxim de takımla çalışmalara başladı.
Öte yandan, çalışma öncesinde Amedej Vetrih için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 31 yaşına giren oyuncu, antrenman sahasında pasta keserken, arkadaşları Vetrih’i tebrik etti.
Kırmızı-siyahlı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.