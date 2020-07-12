Gaziantep FK, Kayserispor maçına hazır

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda yapacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar yarın yapılacak maç öncesinde Kayserispor Tesisleri’nde toplanarak son idmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarının yapıldığı idman, çift kale maçla sona erdi. Bu idmanla Kayseri deplasmanının hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, kampa girdi.