Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor’a 3-0 kaybeden ve 26 maç sonra rakip kalede suskun kalan Gaziantep Futbol Kulübü, 21. hafta maçında Hatayspor'u konuk edecek. Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile anlaşan Gaziantep ekibi, Portekizli çalıştırıcıyla ilk müsabakasına Atakaş Hatayspor önünde çıkacak. İç sahada 16 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, Hatayspor maçında bu serisini sürdürmeye çalışacak. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup olan Hatayspor ise, ligin ilk yarısındaki son maçından galip ayrılmak istiyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, 34 puanla 4. basamakta bulunuyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 31 puanla 6. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. 19.00'da başlayacak müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Gaziantep FK - Hatayspor muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Mirallas, Güray, Maxim, Dicko

Hatayspor: Munir, Popov, Santos, Billong, Mesut, Mert, Ribeiro, Traore, Akintola, Diouf, Boupendza

Kana Bıyık’ın sakatlığının sürdüğü Gaziantep'te bir diğer savunmacı Djilobodji ise kart cezası nedeniyle sahada olamayacak. Geçen hafta sakatlanarak Çaykur Rizespor maçını tamamlayamayan Mirallas’ın durumu da maç saatinde belli olacak. Öte yandan, yeni transfer Bilal Başaçıkoğlu’nun lisansı çıkartılırken, tecrübeli savunmacı, görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Hatayspor'da sakat oyuncu bulunmazken, Isaac Sackey ve Rayane Aabid sarı kart cezası nedeniyle Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.



