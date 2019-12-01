Gaziantep FK - Denizlispor maç sonucu: 1-2 (ÖZET)
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Mehmet Özdilek yönetimindeki Denizlispor mücadeleyi 2-1 kazandı ve puanını 17 yaptı. Gaziantep FK, ise bu sonuçla 16 puanda kaldı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip Kayode'nin golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen Denizlispor Hadi Sacko'nun attığı 2 golle deplasmanda 3 puanı almayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta çıktı.
27. dakikada ceza sahasında topla buluşan Papy'nin çaprazdan şutu direğin yanından dışarı çıktı.
28. dakikada Furkan Soyalp'ın şutunda kaleci Stackhowiak gol olmasına izin vermedi.
44. dakikada ani gelişen Denizlispor atağında Olcay'ın vuruşunu savunma son anda çeldi.
İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ
GOL! 54.dakikada Bergdich'in pası kısa düşünce topu kapan Kayode kaleciyi geçip takımını 1-0 öne geçirdi.
GOL! 58.dakikada Olcay'ın güzel pasını alan Hadi Sacko sert bir vuruşla durumu 1-1'e getirdi.
65.dakikada Denizlispor'dan Aissati rakibine yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
GOL! 84.dakikada ani gelişen Denizlispor atağında Barrow içeri çevirdi uygun durumda Hadi Sacko takımını 2-1 öne geçirdi.
Maç 2-1 deplasman ekibi Denizlispor'un galibiyeti ile sona erdi.
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