Süper Lig puan durumu | Süper Lig 13. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de 13. haftanın perdesi Başkent'te açıldı. Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor'un nefes kesen düellosu 3-3 sona erdi. Lider Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla geçerek liderliğini devam ettirdi. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, bu sezon Süper Lig'de üst üste 5 maç kazanan ilk takım oldu. Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı ve Sivasspor'un 5 puan gerisine düştü, zirve yarışında ağır yara aldı. Haftanın en önemli maçında ise Avrupa'da aradığını bulamayan Trabzonspor'la Galatasaray karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de oluşan puan durumu, maç sonuçları ve fikstür...
Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçı nefesleri kesti. Karşılıklı birer top direkten döndü, perdeyi 44’te konuk ekip açtı... Ev sahibi Gençlerbirliği ikinci yarıda öne geçti, ancak Yeni Malatya 85 ve 88’deki gollerle üstünlüğü tekrar ele aldı. ‘Her şey bitti’ denirken Rahmetullah 90+1’de son sözü söyledi, Başkent’te kazanan olmadı. Sezonun flaş takımı lider Sivasspor, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla geçerek liderliğini devam ettirdi. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri,bu sezon Süper Lig'de üst üste 5 maç kazanan ilk takım oldu.
Konyaspor'u 3-1'le geçen Rizespor, evinde üst üste 3. galibiyetini aldı. Konyaspor'un galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı. Alanyaspor, evinde Ankaragücü'nü 5-0'lık skorla mağlup etti ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, üst üste 2. hafta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, lider Sivasspor’un 5 puan gerisine düştü.
Son haftaların formda takımı Başakşehir, Antalyaspor'u ağırlayacakken, haftanın maçında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Beşiktaş, Kayserispor'u ağırlayacak.
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Süper Lig puan durumu
1.DG Sivasspor 27 puan
2.A.Alanyaspor 22 puan
3.Trabzonspor 22 puan (1 maçı eksik)
4.Fenerbahçe 22 puan
4.M.Başakşehir 22 puan (1 maçı eksik)
6.Beşiktaş 21 puan (1 maçı eksik)
7.BTC Turk Y.Malatya 20 puan
8.Galatasaray 19 puan (1 maçı eksik)
9.Göztepe 17 puan
10. Ç.Rizespor 17 puan
11.Gaziantep FK 16 (1 maçı eksik)
12.Gençlerbirliği 14 puan
13.Y.Denizlispor 14 puan (1 maçı eksik)
14.İH Konyaspor 13 puan
15.Kasımpaşa 12 puan
16.Antalyaspor 12 (1 maçı eksik)
17.MKE Ankaragücü 9 puan
18.İM Kayserispor 11 7 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 13. hafta maç sonuçları
29 Kasım Cuma:
20.30 Gençlerbirliği 3-3 BtcTurk Yeni Malatyaspor
30 Kasım Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor 2 - 0 Kasımpaşa
15.00 Çaykur Rizespor 3 - 1 İttifak Holding Konyaspor
17.30 Aytemiz Alanyaspor 5 - 0 MKE Ankaragücü
20.00 Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe
1 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor
16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor
19.00 Trabzonspor-Galatasaray
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor
Süper Lig 14. hafta fikstürü
Fenerbahçe - Gençlerbirliği
Yeni Malatyaspor - Sivasspor
Ankaragücü - Göztepe
Galatasaray - Alanyaspor
Konyaspor - Gaziantep FK
Antalyaspor - Trabzonspor
Denizlispor - Başakşehir
Kasımpaşa - Beşiktaş
Kayserispor - Çaykur Rizespor