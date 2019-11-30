Süper Lig puan durumu | Süper Lig 13. hafta puan durumu ve fikstür

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçı nefesleri kesti. Karşılıklı birer top direkten döndü, perdeyi 44’te konuk ekip açtı... Ev sahibi Gençlerbirliği ikinci yarıda öne geçti, ancak Yeni Malatya 85 ve 88’deki gollerle üstünlüğü tekrar ele aldı. ‘Her şey bitti’ denirken Rahmetullah 90+1’de son sözü söyledi, Başkent’te kazanan olmadı. Sezonun flaş takımı lider Sivasspor, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorla geçerek liderliğini devam ettirdi. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri,bu sezon Süper Lig'de üst üste 5 maç kazanan ilk takım oldu.

Konyaspor'u 3-1'le geçen Rizespor, evinde üst üste 3. galibiyetini aldı. Konyaspor'un galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı. Alanyaspor, evinde Ankaragücü'nü 5-0'lık skorla mağlup etti ve 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, üst üste 2. hafta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, lider Sivasspor’un 5 puan gerisine düştü.

Son haftaların formda takımı Başakşehir, Antalyaspor'u ağırlayacakken, haftanın maçında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Beşiktaş, Kayserispor'u ağırlayacak.

Süper Lig puan durumu

1.DG Sivasspor 27 puan

2.A.Alanyaspor 22 puan

3.Trabzonspor 22 puan (1 maçı eksik)

4.Fenerbahçe 22 puan

4.M.Başakşehir 22 puan (1 maçı eksik)

6.Beşiktaş 21 puan (1 maçı eksik)

7.BTC Turk Y.Malatya 20 puan

8.Galatasaray 19 puan (1 maçı eksik)

9.Göztepe 17 puan

10. Ç.Rizespor 17 puan

11.Gaziantep FK 16 (1 maçı eksik)

12.Gençlerbirliği 14 puan

13.Y.Denizlispor 14 puan (1 maçı eksik)

14.İH Konyaspor 13 puan

15.Kasımpaşa 12 puan

16.Antalyaspor 12 (1 maçı eksik)

17.MKE Ankaragücü 9 puan

18.İM Kayserispor 11 7 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 13. hafta maç sonuçları

29 Kasım Cuma:

20.30 Gençlerbirliği 3-3 BtcTurk Yeni Malatyaspor

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor 2 - 0 Kasımpaşa

15.00 Çaykur Rizespor 3 - 1 İttifak Holding Konyaspor

17.30 Aytemiz Alanyaspor 5 - 0 MKE Ankaragücü

20.00 Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor

19.00 Trabzonspor-Galatasaray

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor

Süper Lig 14. hafta fikstürü

Fenerbahçe - Gençlerbirliği

Yeni Malatyaspor - Sivasspor

Ankaragücü - Göztepe

Galatasaray - Alanyaspor

Konyaspor - Gaziantep FK

Antalyaspor - Trabzonspor

Denizlispor - Başakşehir

Kasımpaşa - Beşiktaş

Kayserispor - Çaykur Rizespor