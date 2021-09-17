Gaziantep Basketbol-Galatasaray NEF maç sonucu: 68-77

21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın üçüncü gün ikinci maçında Galatasaray NEF, Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geldi. TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 19-16 önde bitirdi. İkinci periyotta daha baskılı oynayan Galatasaray NEF, skor üstünlüğünü eline geçirdi ve soyunma odasına 39-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iyi oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, periyot sonunda farkı çift hanelere (60-49) çıkarmayı başardı. Son çeyrekte baskıyı iyice arttıran Galatasaray NEF, parkeden 77-68 galip ayrıldı.

Bu skorla Galatasaray NEF grubu ikinci tamamlarken, Gaziantep Basketbol üçüncü oldu.