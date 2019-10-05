Gaziantep - Başakşehir maç özeti: 1-2

Gaziantep Futbol Kulübü ile Başakşehir'i karşı karşıya getiren mücadelede zafer Okan Buruk ve öğrencilerinin oldu. Maçın başlarında 10 kişi kalan rakibini 2-1'lik skorla yıkan Başakşehir, zirve yarışına yeniden tutundu. Maçtan dakikalar şöyle:

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SARI KART | Gaziantep'in teknik direktörü Sumudica, henüz ilk dakika içinde yaşanan bir taç pozisyonunun ardından 75. saniyede sarı kart gördü.

GOL l 13. dakikada maçın ilk golü geldi. Başakşehir, Crivelli'nin vuruşuyla mücadelede 1-0 öne geçti.

KIRMIZI KART | Gaziantep'te Azubuike'ye yaptığı müdahale sonrası Gaziantep'te Güral Vural, 18. dakikada kırmızı kart gördü.

GOL | 24. dakikada Başakşehir'de Mert Günok'un altı pas içinde topu fazla ayağında tutması sonucunda baskı yapan Twumasi, Gazişehir adına golü buldu ve skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

GOL | 71. dakikada Edin Visca'nın sağ kanattan çevirdiği topta altı pas içinde vuruşunu yapan Enzo Crivelli, Başakşehir'i öne geçirdi: 1-2.

Karşılaşmanın son bölümlerinde Gaziantep'in cılız atakları, Başakşehir'in ise net fırsatları vardı. İki tarafın çabası sonucu değiştirmedi.

Süper Lig | Gaziantep FK: 1 - Medipol Başakşehir: 2

Stat: Kalyon

Hakemler: Koray Gençerler, Yusuf Bozdağon, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep FK: Lontigkin, Djilobodji, Tosca, Morias, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Güray Vural, Muhammet Demir (Dk. 46 Pawlowski (Dk. 83 Kenan Özer), Kayode, Chibsah (Dk. 88 Furkan Soyalp), Twumasi

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Azubuike (Dk. 42 Elia), Mahmut Tekdemir, Visca (Dk. 90 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli

Goller: Dk. 13 ve 71 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 24 Twumasi (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 18 Güray Vural (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 2 Sumudica (teknik direktör), Dk. 87 Kana Bıyık (Gaziantep FK), Dk. 22 Gulbrandsen, Dk. 30 Azubuike, Dk. 44 Epureanu, Dk. 59 Elia, Dk. 66 İrfan Can Kahveci, Dk. 90 Demba Ba (Medipol Başakşehir)



