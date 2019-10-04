Süper Lig puan durumu ve fikstür! Süper Lig 7. hafta maç sonuçları

Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 7. haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ise Denizlispor'u konuk etti. BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Jahovic'in 4 gol attığı maçta Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Fenerbahçe ise evinde Antalyaspor'a 1-0 kaybetti. Sayısız gol pozisyonu harcayan Sarı Lacivertli ekip, 11 puanla ikinci sırada kaldı. Yarın Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı Kırmızılı ekipte Falcao, Luyindama ve Lemina, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler.

Beşiktaş, Pazar günü lider Alanyaspor'u konuk edecek. Haftanın kapanış maçında ise Çaykur Rizespor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

Süper Lig 7. hafta maç sonuçları

4 Ekim Cuma

20.30 Yeni Malatyaspor - Denizlispor: 5-1

20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: 0-1

5 Ekim Cumartesi

15.00 Kasımpaşa-Konyaspor

17.30 Göztepe - Kayserispor

20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

6 Ekim Pazar

14.00 Sivasspor - Ankaragücü

16.30 Beşiktaş - Alanyaspor

19.00 Gazişehir Gaziantep - Başakşehir

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor

Süper Lig puan durumu

1. ALANYASPOR 14 puan (1 maçı eksik)

2. FENERBAHÇE 11 puan

3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 11 (1 maçı eksik)

4. ANTALYASPOR 11 puan

5. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 10 puan

6. TRABZONSPOR 9 puan (1 maçı eksik)

7. DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 puan (1 maçı eksik)

8. KONYASPOR 9 puan (1 maçı eksik)

9. GALATASARAY 9 puan (1 maçı eksik)

10. BAŞAKŞEHİR 8 puan (1 maçı eksik)

11. YUKATEL DENİZLİSPOR 8 puan

12. ANKARAGÜCÜ 8 puan (1 maçı eksik)

13. ÇAYKUR RİZESPOR 8 puan (1 maçı eksik)

14. KASIMPAŞA 7 puan (1 maçı eksik)

15. GÖZTEPE 6 puan (1 maçı eksik)

16. BEŞİKTAŞ 5 puan (1 maçı eksik)

17. KAYSERİSPOR 3 puan (1 maçı eksik)

18. GENÇLERBİRLİĞİ 2 puan (1 maçı eksik)



