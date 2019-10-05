Gaziantep - Başakşehir canlı izle

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Ligde ilk sezonunu geçiren ve 6. hafta sonunda 11 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Medipol Başakşehir maçında da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Medipal Başakşehir ise deplasmanda galibiyet peşinde...

GAZİANTEP - BAŞAKŞEHİR CANLI

Maç başladı.

SARI KART | Gaziantep'in teknik direktörü Sumudica, henüz ilk dakika içinde yaşanan bir taç pozisyonunun ardından 75. saniyede sarı kart gördü.

GOL l 13. dakikada maçın ilk golü geldi. Başakşehir, Crivelli'nin vuruşuyla mücadelede 1-0 öne geçti.

KIRMIZI KART | Gaziantep'te Azubuike'ye yaptığı müdahale sonrası Gaziantep'te Güral Vural, 18. dakikada kırmızı kart gördü.

GOL | 24. dakikada Başakşehir'de Mert Günok'un altı pas içinde topu fazla ayağında tutması sonucunda baskı yapan Twumasi, Gazişehir adına golü buldu ve skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Gaziantep - Başakşehir maçı hangi kanalda?

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetiyor. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gaziantep - Başakşehir maçının ilk 11'leri...

Gaziantep FK: Lodygin, Oğuz Ceylan, Kana-Biyik, Djilobodji, Alin Tosca, Junior Morais, Muhammet Demir, Chibsah, Güray Vural, Twumasi, Kayode

Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Crivelli

Süper Lig'de ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 ile geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş'ı 3-2 , ardından deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Gaziantep temsilcisi, son olarak evinde konuk ettiği Göztepe ile de 1-1 berabere kaldı.

Ligde ilk sezonunu geçiren ve 6. hafta sonunda 11 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Medipol Başakşehir maçında da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Kayode döndü

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, İstanbul ekibine karşı takımını 2 oyuncudan yoksun sahaya sürdü.

Sakatlığı süren Muğdat Çelik'in görev alamayacağı Gaziantep temsilcisinde ayrıca Souleymane Diarra da sarı kart cezası nedeniyle görev yapamıyor. Üç maçlık cezasını tamamlayan forvet Kayode ise sahada yer alıyor. Kayode, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.