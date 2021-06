Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 95. Gazi Koşusu yine nefesleri kesti. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21'i erkek, 1'i dişi olmak üzere 22 at katıldı. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu jokey Ahmet Çelik'in bindiği 'Burgas' isimli safkan 2.27.36'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Ödülü Kasapoğlu verdi

Çelik, üst üste 7. Gazi Koşusu'nu kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı. 89. Gazi Koşusu'nu 'Renk', 90’ı 'Graystorm', 91’i 'Piano Sonata', 92’yi 'Hep Beraber', 93’ü 'The Last Romance', 94’ü 'Call To Victory'yle kazanan Çelik, bu yıl da 'Burgas'la 1. olurken, faal jokeyler arasında 6 Gazi birinciliği olan Halis Karataş'ı geride bıraktı. Mümin Çılgın, Gazi’yi 9 kez ile en fazla kazanan jokey.

Kupa töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubu okundu, Cumhurbaşkanı’nı temsilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Burgas’ın sahibi Sanem Kahraman’a kupayı verdi.

Burgas’ın sahibi Sanem Kahraman kupayı Gazi’yi kazanan jokey Ahmet Çelik’e verdi.

Üst üste 7. Gazi zaferini kazanan jokey Ahmet Çelik’e plaketini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Yalçın Uygun ile Yazı İşleri Müdürümüz Tolga Umay, Burgas isimli safkanın sahibi; Sanem Kahraman ve eşi Fedai Kahraman ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dev ödül

Koşuyu kazanan "Burgas" adlı safkanın sahibi Sanem Kahraman, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetiştiricilik primi ile toplamda 3 milyon 737 bin 850 Lira ikramiyeyi de elde etti.

Seyircisiz yapıldı

Gazi Koşusu'na, koronavirüs önlemleri kapsamında seyirci alınmadı. Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği 'Derbi', geçen yıl olduğu gibi seyirci olmadan yapıldı.