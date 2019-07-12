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Gary Medel'den ayrılık sinyali: "İki yıl içinde döneceğim!"

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, ülkesinde verdiği bir röportajda altyapısından yetiştiği Universidad Catolica takımına bir gün geri döneceğini söyledi.

12 Temmuz 2019, Cuma 11:36
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Gary Medel'den ayrılık sinyali: 'İki yıl içinde döneceğim!'

Copa America'da ülkesi Şili'yle dördüncülük yaşayan BeşiktaşGary Medel, altyapısından yetiştiği Universidad Catolica'nın çarşamba günü Şili Kupası'nda CD La Serena'yı penaltı atışlarıyla 6-5 elediği karşılaşmayı tribünden takip etti. Mücadele sonrası eski takımının televizyon kanalına konuşan 31 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Bir gün Universidad Catolica'ya geri dönmek istediğini söyleyen Medel, "İki yıl içinde geri döneceğimi düşünüyorum. Umuyorum ki beni bugünkü gibi büyük bir sevgiyle karşılarsınız. Burada, evimde olmaktan ötürü kendimi çok mutlu hissediyorum. Taraftarların bana gösterdiği sevgiyi hissetmek harika bir duygu. Buna layık görüldüğüm için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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