Garry Rodrigues transferi an meselesi!

Kanarya Garry Rodrigues için geri sayıma geçti. Sarı-Lacivertliler'in Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'dan 2 yıllığına kiralanması için anlaşma sağladığı 28 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ÖNCE KONTROL SONRA İMZA

İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek olan Rodrigues, ardından Sarı-Lacivertliler'le 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncunun senelik 2 milyon Euro alacağı öğrenildi.

SÜPER LİG'DE İZ BIRAKTI...

Galatasaray'da 2 yıl forma giyen Rodrigues, Süper Lig'de 61 maçta 13 gol, 14 asistlik performansla önemli bir iz bırakmıştı. Al İttihad, Rodrigues için 9 milyon Euro bonservis ödedi.

Kaynak: Takvim