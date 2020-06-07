Garry Rodrigues: Çok özledik

Fenerbahçe’nin üçüncü kez baba olan kanat oyuncusu Gary Rodrigues, “Futbolu çok özledik” dedi. Yıldız oyuncu, “Liglerin başlamasına çok kısa bir zaman kaldı. Hasret ve özlemle çıkıp futbol oynamak istiyoruz. Belki futboldaki bu hamle her alanda normalleşmenin önünü açar, insanlara moral olur. Umarız biz de kalan maçlardan en iyi sonuçları alırız" yorumunu yaptı.