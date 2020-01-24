Gareth Bale Real Madrid’de kalacak mı?

Real Madrid’de teknik direktör Zinedine Zidane ve taraftarlarla arası soğuk olan Gareth Bale, takımdan ayrılmayacak. Bir ara Çin kulübü Jiangsu Suning’e gideceği konuşulan ve transferi son anda yatan Bale’i, başta eski kulübü Tottenham olmak üzere Manchester United’ın istediği konuşuluyordu.

Geleceği en çok merak edilen oyunculardan biri olan 30 yaşındaki yıldız futbolcunun menaceri Jonathan Barnett, “Bale’in iki yıl daha kontratı (2022’de bitiyor) var ve şu an sıkıntısı yok” diyerek, Real’den 650 bin Pound haftalık alan Galli oyuncunun, sözleşmesini tamamladıktan sonra serbest kalarak takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.