Gareth Bale için 175 milyon Euro

Gelecek sezon yapılanmasında teknik direktör Zinedine Zidane'ın planları arasında yer almayan Gareth Bale yeni bir başlangıç için eflatun beyazlılardan ayrılmak istiyor.

Yıldız oyuncunun menajeri ise Gareth Bale'i almak isteyen kulübün Real Madrid'de 175 milyon euro bonservis bedeli ödemesi gerektiğini açıkladı.

İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre Bale ile Manchester United ve Bayern Münih ilgileniyor.

Manchester United'ın Bale transferinde Real Madrid'in de transfer listesinde olan Fransız yıldızı Paul Pogba'yı transferde kullanabileceği iddia edilirken Bayern Münih'in ise gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek adına bu yaz transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna katmak için yüklü bonservis bedelleri ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. (BeinSports)