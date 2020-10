Esporun gelişmesinde en etkili rolü oynayan üniversite takımları, Gaming in Turkey ve FACEIT iş birliği ile yeni bir rekabet dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye’den üniversite öğrencileri, 2012 yılında kurulan ve birçok oyuna düzenlediği turnuvalar sayesinde tüm dünyada global espora katkıda bulunan FACEIT’in turnuvalarında yer alabilecek. Öğrenciler, Gaming in Turkey aracılığıyla Avrupa’daki turnuvalarda kendilerini ön plana çıkarma şansı yakalayacak. İş birliği, üniversite öğrencilerine FACEIT'te düzenlenen yarışmalar yoluyla becerilerini sergileme ve geliştirme fırsatı sağlayan Counter Strike: Global Offensive (CS: GO) üniversite ligi ile başlayacak.

2020 yılının başında FACEIT, en alt seviye espor ekosistemini geliştirme garantisi vermek ve her seviyeden oyuncuya rekabetçi bir ortamda mücadele etme tutkusu yaşatmak adına üniversite espor bölümünü kurdu. Bu iş birliğinden ortaya çıkan ilk turnuva, CS: GO oyuncuları için bu sonbaharda başlayan ve bahar dönemine kadar devam edecek olan Collegiate Esports League Türkiye olacak. Türk okulları da FACEIT platformunda kendi espor topluluklarını oluşturmaya başlayabilecek. League of Legends ve Valorant gibi ek oyunlar 2021'de eklenecek.

Türkiye'deki üniversite espor ortamı, Collegiate Esports League'in League of Legends turnuvasının yapıldığı 2018 yılından bu yana büyümeye devam ediyor. Bu ligde 16 üniversite takımı arasından şampiyon olan Bahçeşehir Üniversitesi, İspanya’da ülkemizi temsil ederek Avrupa Şampiyonu olmuştu. FACEIT ve Gaming in Turkey arasındaki ortaklık, ülke çapında profesyonel oyuncu olmak isteyen öğrenciler için daha fazla fırsat yaratacak. Platformdaki 18 milyon aktif oyuncuyla bağlantı kuran öğrenciler, bölge genelinde rekabetçi toplulukların oluşumuna katkıda bulunacak.

FACEIT Collegiate Espor Direktörü Duran Kamgar-Parsi iş birliği hakkında: "Üniversite ligleri, espor ekosistemi için hayati önem taşıyor. Yeni yetenekler için profesyonel bir ortamda fırsatlar sunmak inanılmaz derecede önemli. Amacımız, taban seviyesindekiler için global çapta fırsatlar yaratmak. Bu nedenle, Gaming in Turkey gibi yerel toplulukları büyütmeye eşit derecede bağlı olan ve bizim gibi benzer düşüncelere sahip bölgesel ortaklar bulmak harika" açıklamasında bulundu.

Gaming in Turkey Espor Direktörü ve IESF Espor Eğitim ve Gençlik Komisyonu Başkanı Serhat Bekdemir ise, "Son yıllarda Türkiye'deki üniversite ağında gösterdiğimiz ilerlemeler etkili oldu. Ancak bu çalışmaları tek bir platformda birleştiremedik. FACEIT, öğrenci kimliği taşıyan oyuncuları tek bir platform altında toplamak ve hem oyunda hem de sektörde profesyonel olmaları için sağlam adımlar attırmak adına bize çok iyi fırsatlar sunuyor" dedi.