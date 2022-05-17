GameX 2022 fuarında PUBG MOBILE rüzgarı esecek

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, iki senelik aranın ardından 19 - 22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek GameX 2022 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’ndaki devasa stand alanı ile oyun severlere unutulmaz bir fuar deneyimi yaşatacak.

Sürpriz influencer ve Youtuber isimlerin katılacağı PUBG MOBILE standında deneyim alanları, hediyeli organizasyonlar, sahne şovları, cosplay yarışmaları ve çok daha fazlası takip edilebilecek. Ayrıca 21 Mayıs Cumartesi, pop müziğin sevilen ismi Aleyna Tilki PUBG MOBILE standında oyun severlere unutulmaz bir konser verecek. PUBG MOBILE, tüm oyunseverleri bu eğlenceli davetin parçası olmak ve sürpriz hediyeler kazanmak üzere alanın en büyük standına davet ediyor.

Yükselen Yıldızlar topluluk turnuvasının finali GameX 2022’de

500.000 TL ödül havuzu ile Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvası olan PUBG MOBILE Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın finali yine GameX 2022 Fuarı’nda yapılacak.

16 Takım ve 64 oyuncunun yer alacağı turnuva finalleri kıyasıya mücadelelere de sahne olacak. Profesyonel arenaya adım atmak isteyen oyuncuların yeteneklerini gösterdiği Yükselen Yıldızlar Turnuvası finalleri fuar alanında izlenebileceği gibi PUBG MOBILE resmi Youtube sayfası üzerinden de takip edilebilecek.