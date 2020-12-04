Lille forması giyen milli yıldızımız Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında gösterdiği performansla geceye damga vurdu. 77. dakikada oyuna giren Burak Yılmaz, takımının 2-1 kazandığı mücadelede golleri kaydeden isim oldu.

Fransız ekibinin teknik direktörü Christophe Galtier, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında 35 yaşındaki golcüden övgü dolu sözlerle bahsetti. Burak'ın soyunma odasının liderlerinden biri olduğunu söyleyen Galtier, "Burak Yılmaz futbolu adeta yaşıyor. Lille için çok önemli bir oyuncu. Özel hayatına çok dikkat ediyor. Bu yaşında gösterdiği bu performans tesadüf değil" şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz, Lille formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu.