Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Belçika'yı ağırlayacak olan Galler'e Gareth Bale'den kötü haber geldi.

Sky Sports'ta yer alana habere göre yıldız futbolcu Gareth Bale, Belçika maçına ilk 11'de başlayamayacak.

Galler teknik direktörü Rob Page ise, Belarus ile oynadıkları maçın ardından Gareth Bale ile ilgili "Birkaç aydır oynamıyor ve onu oyuna sokmak fiziksel açıdan büyük bir soru işareti." ifadelerinde bulunmuştu.

Tam olarak hazır hale gelmeyen yıldız futbolcunun kadroda yer alıp almayacağına ise maç öncesi karar verilecek.





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