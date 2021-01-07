Aslan üçüncü kez Onyekuru'ya kavuşmaya hazır. Sarı-Kırmızılı kulüp, Nijeryalı yıldızın transferi konusunda Monaco ile tüm pürüzleri gidermek üzere. Son olarak Galatasaray'ın 1 milyon Euro yarım devrelik kiralama ücreti ve sezon sonunda 3 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle Monaco'nun kapısını çaldığı öğrenildi. Fransızlar da bonservis talebini 6 milyon Euro'ya kadar düşürerek, süreci hızlandırmaya çalıştı. Galatasaray ve Onyekuru'ya yakın kaynaklar, son pürüzlerin de çok kısa süre içerisinde giderileceği ve Onyekuru'nun İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalayacağını dile getiriyor.

Teknik ekiple görüştü

Bu arada Onyekuru'nun, eski hocası Fatih Terim'le de mesajlaştığı ve Galatasaray formasını yeniden giymek için sabırsızlandığını yazdığı öğrenildi. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menaceri D'avila, her konuda anlaşmaya vardığı Galatasaray'ın isteği üzerine Monaco ile bir görüşme daha gerçekleştirip, bonservis ücreti konusunda uzlaşma sağlamaya çalışacak.

Metin Karabaş