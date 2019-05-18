European Sports Media tarafından her yıl Avrupa'nın en iyi golcüsüne verilen Altın Ayakkabı Ödülü için oluşturulan sıralamada Galatasaray'ın yıldızı Mbaye Diagne 4'üncü basamakta yer alıyor. Devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro'ya transfer edilen Senegalli santrfor, attığı 30 golle Süper Lig tarihinin bir sezonda fileleri en çok sarsan futbolcusu olarak kayıtlara geçerken Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Mohamed Salah ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi dünyaca ünlü isimleri de geride bıraktı.

Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1'de kaydedilen gollerin 2, diğer liglerdekilerin ise 1,5 ile çarpılması sonucu belirlenen sıralamada 45 puanlı Diagne, yalnızca Lionel Messi (34 gol, 68 puan), Kylian Mbappe (30 gol, 60 puan) ve Fabio Quagliarella'ya (26 gol, 52 puan) geçildi. İşte listesinin ilk 10'undaki oyuncular:

1) Lionel Messi (34 gol, 68 puan)

2) Kylian Mbappe (30 gol, 60 puan)

3) Fabio Quagliarella (26 gol, 52 puan)

4) Mbaye Diagne (30 gol, 45 puan)

5) Robert Lewandowski (22 gol, 44 puan)

6) Duvan Zapata (22 gol, 44 puan)

7) Pierre-Emerick Aubameyang (22 gol, 44 puan)

8) Sadio Mane (22 gol, 44 puan)

9) Mohamed Salah (22 gol, 44 puan)

10) Dusan Tadic (28 gol, 42 puan)

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler