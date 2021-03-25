Savunma hattının hem sağına hem de soluna takviye yapacak olan Bordo-Mavililer’de Martin Linnes radara girdi. Lig sonunda Galatasaray’la kontratı sona erecek olan Norveçli futbolcuya kulübünden yeni sözleşme teklifi yapılmadı. Menajerler de Trabzonspor’un kapısını çaldı. Linnes ismi Karadeniz ekibine önerilirken, teknik heyetin kararına göre hareket edilecek. Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fırtına’da pek çok oyuncu gündeme gelirken, Linnes de adaylar arasına yazıldı. Abdullah Avcı’nın istemesi halinde 29 yaşındaki bekin şartları araştırılacak.

Hem sağ hem sol bek

Esas bölgesi sağ bek olan Martin Linnes, sol bekte de görev yapıyor. Galatasaray’da 2’si lig şampiyonluğu olmak üzere 6 kupa kazanan Norveçli futbolcu, bu sezon çıktığı 20 lig karşılaşmasında 3 asistlik skor katkısı sağladı. Norveç Milli Takımı’nın kadrosunda da yer alan Linnes, Trabzonspor’a gelmesi halinde kadrodaki bek problemine ilaç olabilir.