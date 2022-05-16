Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu: Çok yorgunum!

Süper Lig 'in 37. haftasında Galatasaray kendi sahasındaki son maçında Adana Demirspor'u 3-2 devirdi. Bu sezon 51. resmi maçına çıkan ve mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

'Beni tatmin etmiyor!'

Her zaman alışılagelmiş olan 'Harry Poter' sevincini bu kez yapmayan 23 yaşındaki oyuncu, "Çok yorgunum, mental ve fiziksel olarak, o an yapmak içimden gelmedi demeyeyim ama yapmadım bilmiyorum. Çok fazla maça çıktım, yorucu bir sezondu ve iyi geçmedi bizim için. Bunun da vermiş olduğu bir mental yorgunluk oldu, fizik yorgunluğu da ekleyince istenen seviyeye bazen çıkılmıyor. Beni tatmin etmiyor bu. İstediklerimi pek yapamadım, o nedenle de gol sevincimi yapamadım. Sahada yüzde 100'ümü vermek istiyorum hep. Umarım seneye daha iyi olur, sakatlanmadan sezonu kapatırım" yorumunu yaptı.

'Anlam ifade etmeyen galibiyet...'

Sonucu da değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "İstediğimiz ihtiyacımız olan galibiyetti, sezon genelinde pek anlam ifade etmeyen galibiyet fakat zihinsel açıdan ihtiyacımız vardı buna" ifadelerini kullandı.





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