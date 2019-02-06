Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Everton'dan kiraladığı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, Sarı Kırmızılılar'ın yeni transferleri hakkında konuştu.

Ülkesi Nijerya'da yayım yapan AOI Football adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan Henry Onyekuru, Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nun gelmesinin kendisi için bir tehdit olup olmadığıyla ilgili soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Yeni transferler takımımıza katkıda bulunacak. Sıkı çalışmak benim her zaman yaptığım bir şey. Dolayısıyla yeni oyuncuların gelmiş olması benim için sorun değil.

Takımın kaliteli takviyelere, kadro derinliğine ihtiyacı vardı. Ligin en çok gol atmış oyuncusunu getirmek devasa bir iş ve bizim hücumumuza güç katacak."

Onyekuru, bu sezon Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 24 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler