Galatasaraylı Halil Dervişoğlu transfer sürecinde yeniden döndüğü sarı-kırmızılı takımda bıraktığı yerden devam ediyor. Geçen sezonun son haftalarındaki başarılı performansıyla dikkat çeken genç futbolcu yine takımının en çok göze çarpan isimleri arasında.

Dervişoğlu: Her şey para değil

Trabzonspor maçında etkili bir oyun ortaya koyan ve ikinci golün asistini yapan 21 yaşındaki yıldızın babasından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun Fatih Terim'le çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Her şey para değildir. Kendini bilmezlerin yaptığı hakaret sözlü saldırılar, o kişilerin acizliğidir" diye yazdı.

Ali Koç: Halil bize gelmek istedi

Halil Dervişoğlu'na transferin son günlerinde Fenerbahçe de talip olmuştu. Hatta sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, "Halil 'bonservisimi alırsanız Fenerbahçe'de oynamak isterim' dedi. Bizim Finansal Fair-Play yüzünden bu mümkün değildi. Halil Dervişoğlu, kiralık olacaksa Galatasaray 'a gitmenin daha uygun olacağını düşündü. Biz de vazgeçtik" açıklamasında bulunmuştu. (Ajansspor)