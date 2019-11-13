Galatasaray’da son Gaziantep maçının kadrosuna alınmayan Younes Belhanda, ülkesinin milli takımında da kadro dışı kaldı. Fas Milli Takımı’nın Moritanya ve Kamerun ile yapacağı Afrika Elemeleri için aday kadroya alınmayan oyuncunun durumuna teknik direktör açıklık getirdi.

O geldikten sonra, formayı unuttu

Fas Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, Ağustos ayında Herve Renard’dan boşalan göreve getirilerek Afrika ülkesinin yeni çalıştırıcısı olmuştu. Galatasaraylı Belhanda ise Boşnak teknik adam göreve geldikiten sonra milli takımda hiç forma giyemedi.

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Sakatlıklara performans da eklendi

Deneyimli teknik adam, futbolcunun kendi yönetiminde neden milli takımdan koptuğuna açıklık getirdi. 29 yaşındaki oyuncunun zaman zaman sakatlık sorunları yaşadığı ve böyle dönemlerde bu yüzden milli takımda yer alamadığını vurgulayan Halilhodzic, buna karşın tek gerekçenin bu olmadığını, Belhanda’nın form durumundan memnun olmamasının da kararlarında etkili olduğunu söyledi.

‘Belhanda’nın formu düşük’

Fas Milli Takımı’nın önümüzdeki günlerde oynayacağı maçlar öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Halilhodzic, futbolcuyu bazen sakatlığından bazense formundan dolayı çağırmadığını belirtti. Yıldız ismin Galatasaray’da yaşadığı sıkıntılara da vurgu yaparak “Belhanda’nın takımıyla problemleri vardı. Son zamanlarda form seviyesi düşük. Elimizde daha hazır durumda oyuncular varsa onları kullanmamız gerek” dedi. (Skorer)