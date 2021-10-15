Ryan Babel, Almanya'da futbol oynadığına pişman olduğunu söyledi. İngiliz basınına konuşan deneyimli futbolcu, kariyerinin en büyük hatasının Bundesliga'da oynamak olduğunu açıkladı.

Liverpool'da forma şansı bulamadığı dönemde yeni bir başlangıç yapmak istediğini belirten Babel, "Milli takımdaki yerimi kaybetmeye başladığımda daha çok oynamak için yükselişte olan Hoffenheim'a gitmeyi tercih ettim. Ama bu kararı verdiğim için çok pişmanım" dedi.

Hollandalı futbolcu, Bundesliga ve Premier Lig'deki farklılıklardan dolayı Almanya'da bir türlü gerçek kimliğini sahaya yansıtamadığını da ifade etti.

35 yaşındaki futbolcu, 2010-2012 yıllarında forma giydiği Hoffenheim'de 51 maçta 6 gol, 4 asiste imza attı.

9 farklı takımda forma giyen Ryal Babel, böylece kariyerinin en düşük üretkenliğini Alman ekibinde yaşamış oldu.