Galatasaray 'ın tecrübeli kaptanı Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan ile birlikte Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

"Sarayın yıldızları" programında yayınlanan soru cevap şeklindeki röportaj şöyle;

1-OĞULLARINIZLA ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ NEF STADI'NIN ZEMİNİNE ÇIKTIĞINDA NELER HİSSETTİN?

Çocukken çıktığım saha eski Ali Sami Yen'di... Ben Yeni Ali Sami Yen'e, eski Ali Sami Yen'in devamı olarak bakıyorum. Galatasaraylılar için Ali Sami Yen Stadı'nı unutmak mümkün değildir. Tabi benim için de oğlumla sahada olmak çok özel bir anıydı. Çünkü kariyerimdeki şampiyonluklar, kupalar kadar önemli bir hedefti çocuklarımın stadı görmesi, çocuklarımın bunu yaşayabilmesi... Çok şükür ki çocuklarım stadımızı gördü. Eşime de buradan sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Çocuklarım Galatasaray demeyi, cimbombom demeyi öğrenip, o sahaya çıktılar.

2- EŞİ ASLIHAN DOĞAN TURAN'A DAİR...

Fırsatı gelmişken söyleyeyim biz daha iyi olalım diye, eşimle zaman zaman birbirimizi eleştiririz. Tabi açıkçası eşimin yaptıkları ile gurur duyuyorum. Başardığı ve geldiği noktayla ilgili Aslıhan ile gurur duyuyorum. Çünkü insanlar tarafından izlenilmek bu meraka olumlu bir şekilde karşılık verebilmek hele iki çocuk annesiyken ve annelik görevlerini asla aksatmadan bunları keyifli bir hale getirmek çok güzel, sizin fırsatınızla eşime teşekkür ediyorum burada, onun yaptıklarıyla gurur duyuyorum.

3- ARDA TURAN NASIL BİR EŞ?

Bir defa muhtemelen zor bir eşimdir, beraberliğimiz sürekli benim işime odaklı, benim başarıma odaklı, benim maçıma odaklı yaşamak bir birey için, bir insan için çok zor bir şey. Eşim bunu hiçbir zaman bana hissettirmemeye çalışır. Bana her zaman çok yardımcı olmaya çalışır. Ben hem çok önemli kararlar alan, hem de çok duygusal biriyim o yüzden bunları yaşarken çok zorlanıyorum bazen en ufak bir hassasiyette. Eşim her şeyden önce benim için duygusal olarak da çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir destekçi. Aile olmak ikimizin de hayaliydi. İkimiz de hayatlarımızı gençliğimizde iyi şekilde yaşamış, keyifli insanlardık açıkçası... Çocuk istediğimize karar verdiğimiz zaman, çocuklarımız olduğunda da çok mutlu bir aile ortamı oluştu. Bizi de büyüttü çocuklar... Biz de beraber büyüyoruz artık her şeye olgunlukla bakıyoruz. Artık daha çok beraberiz, daha çok birbirimizi dinlemeye başladık. Bence evliliğimiz başladığında da muhteşem bir aşka sahipti ama şimdi çok daha iyi bir olgunlukla, huzurla gidiyor. Çünkü insanın evinde huzur bulması çok önemli bir şey. Bir baba olarak çocuklar genellikle anneye emanet ve insanın bu konuda eşine güvenmesi çok değerli ve anlamlı. Aslıhan her konuda güvenilir biri, huy olarak güvenilir bir insandır, dürüsttür. Fazla dürüstlüğü de vardır bazen... O yüzden çok mutlu ve huzurlu bir evliliğimiz var. Bugüne kadar bütün yaptıklarından dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Zor bir adam olduğumu biliyorum ama bilerek yaptığım bir şey değil. Bizler başarı ve başarısızlık odaklı yaşayan insanlarız. Aslıhan muhteşem bir eş ve muhteşem bir anne.

4- OĞULLARINIZIN SPORCU OLMASINI İSTER MİSİNİZ?

Açıkçası sporcu olmanın çok kolay bir şey olmadığını düşünüyorum. Zor olduğunu düşünüyorum ama neden olmasın. Hamza Akman'ı, Ayhan abinin oğlunu Kadıköy'de izledim deplasmanda... Bir defa kişisel gelişimleri için sadece benim çocuklarımın değil, her anne babanın çocuğunun bir spor takımının içinde olmasını kız-erkek hiç farketmez çok değerli ve kıymetli buluyorum. Hatta tabii ki spor okulları, futbol okulları çok değerli ama amatör takımları amatör branşları yani voleybol, basketbol, hentbol hangi branş olursa olsun yapılacak bir amatör takım içindeki bireysel kişinin oraya girmesi, bireysel bir kardeşimizin, çocuğumuzun oraya girmesini çok kıymetli buluyorum. O yüzden ben oğullarımın ikisini de; sporun hangi dalını isterlerse oraya yönlendireceğim ve onların gelişimi için bu çok değerli. Ama benim önceliğim çocuklarım dürüst insanlar olsunlar, ailelerine bağlı olsunlar, akıllarında hep ülkelerine hizmet etmek olsun.

5- YILLAR ÖNCE AYHAN AKMAN'IN YERİNE OYUNA GİREN ARDA TURAN, HAMZA AKMAN, KENDİSİNİN YERİNE OYUNA GİRİNCE NELER HİSSETTİ?

Oğlumuza Hamza ismi koyma fikri Ayhan Akman ile beraberken gelmişti. Kamptayken odada bunu beraber konuşmuştuk. Hatta Aslıhan'a da evlenirken şartlarımdan biriydi. Bir gün oğlumuz olursa ismi mutlaka Hamza olacak diye. Yıllar sonra Hamza'nın (Akman) bebekliği de gözümün önündeydi. Ayhan abi Hamza'yı antrenmana getirirdi, hatta biz onunla antrenmanda oynardık. Daha topa yeni yeni dokunmaya başladığı yıllardı. Tabi onun gelişimini izlemek; yıllar sonra Galatasaray A Takımında onu görmek bir abisi olarak, aile dostu olarak, babasının önemli bir takım arkadaşı olarak beni mutlu etti. Babası Ayhan Akman fikirlerine çok değer verdiğim önemli bir Galatasaraylıdır. Ayhan Akman zaman zaman bu ülkede futbolculuğu ve insanlığı değerinden az gösterilen bir insandır, hep böyle düşünmüşümdür. O yüzden Hamza'yı gördüğüm de çok etkilendim çok da hoşuma gitti. Efe de aynı şekilde...U17 Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda ülkesini temsil ediyor ikisi de çok yetenekli. Özellikle Galatasaray'a çok büyük hizmetler edebilecek iki genç yetenek diye düşünüyorum umarım böyle devam ederler. Ayhan abi de eşi Gizem Akman da, evlatlarını çok iyi yetiştirmişler. Örnek bir aile. Bir anne baba böyle evlat yetiştirince sahadaki tavrı, altyapıdaki davranışları çok güzel oluyor. Ben biliyorsun ki altyapıdaki çocuklara çok meraklıyımdır. Açıkçası bizim için de eşimle benim için de iyi bir örnekler.

6-OĞULLARINIZA GALATASARAY VE GALATASARAYLILIĞI NASIL ANLATIRSINIZ?

Oğullarıma Galatasaray'ı anlatır mısın deseler, bir defa içlerindeki sevgiden başlamalılar. Bizim Galatasaraylılığımız ile ilgili her zaman konuştuğumuz şey şu bütün kapıların hepsi Galatasaray sevgimize çıkar. Yani konuşur konuşur üzülürüz, Galatasaray'ı sevdiğimiz için geri döneriz. Bütün bunların karşılığında hayatımda bir sürü şey, babalarına verilmiş bir sürü şey önce Allah sonra Galatasaray Kulübü sayesindedir. Beni Arda yapan beni buralara getiren kulübümdür ve bunu evlatlarıma en iyi şekilde aşılamak isterim. Ki babaları her zaman Galatasaray değerlerini korumak için uğraşmış, onun için mücadele etmiş bir bireydir, öyle de olacaktır. Çünkü benim inancım Galatasaray her zaman şampiyon olacaktır, her zaman kupalar kazanacaktır. Ama Galatasaray, değerleri ile var olmuş bir kulüptür öteki kulüplerden Galatasaray'ı ayıran budur. Bunu yaşatmamız, bunu devam ettirmemiz gerektiğine inanıyorum. Evlatlarıma da , oğullarıma da açıkçası bunu aşılayacağım.

7-EŞİNİZ İLE TANIŞMA HİKAYENİZ NASIL?

Aslıhan'ın ne kadar güzel olduğunu hep duyuyordum. Açıkçası ben eşimin güzelliği ile hep gurur duyuyorum. Bu benim için çok değerli ve kıymetli bir durum. Küçükken, futbola daha yeni başladığım dönemde Paf takımdan A takıma çıktığım dönemlerde Aslıhan'ın güzelliği ile ilgili birçok şey duymuştum ve ortak arkadaşımız vesilesiyle Aslıhan ile tanışma fırsatı buldum ve uzun yıllar çok iyi arkadaş olduk. O yurt dışında okurken değişik farklı ülkelerde, ben de yurt dışında oynarken hep iyi arkadaştık. Sonunda iyi arkadaşlığımız kaliteli zaman geçirmeye başladığımız zamanda ilişkiye döndü ve sonrasında evlendik. Aslıhan'ın karakterini, tavrını seviyorum çünkü çok şahsına münhasır. Aslıhan ile müzik zevklerimiz çok uymuyor Barış Manço şarkılarını ikimiz de severiz ve 90'lar, 80'lerde çok buluşuyoruz. Ben Müzeyyen Senar çok severim ve dinlerim. Mustafa Ceceli de çok iyi bir Galatasaraylıdır. Onun şarkılarını da çok severiz. Bizim çocuklar da Hamza ve Asil de onun şarkılarını inanılmaz seviyor.

8-TAKIM ARKADAŞLARINDAN GELEN SÜRPRİZ MESAJLAR KARŞISINDA NE HİSSETTİNİZ?

Videoda gördüğünüz takım arkadaşlarımı zaman zaman oğlum gibi, zaman zaman kardeşim gibi, zaman zaman en yakın arkadaşım gibi, zaman zaman ağabeyim gibi gördüğüm zamanlar olmuştur. Hepsi benim için çok değerli.

Takım arkadaşlarıma Galatasaray ile ilgili zaman zaman aralarda hep ufak anektodlar veriyordum. Soyunma odasında yapmaları gerekenleri, örf adeti devam ettirmeleriyle ilgili...Çünkü ben UEFA Kupası döneminde oynamış olan oyuncularla oynadım, soyunma odasında onlarla olduğum için Galatasaray kültürünün ne demek olduğunu ve nasıl başarılı olduklarını hep bilirdim. Takım arkadaşlarıma da bunları anlatmaya çalıştım. Kariyerim boyunca hep bunu yapmak istedim.

Milli takım içinde hep şunu söylerdim, bir gün buradaki son gününüz olabilir.

Açıkçası veda olmamasına sevinmiştim gariptir belki ama... Çünkü buna dayanamayabilirdim. Özel bir şey olsun da istemedim. .

Futbolcular da insandır ellerinden geleni yapıyorlar. İnsanların ailelerini çocuklarını düşünmeleri veya maddi durumunu düşünmeleri Galatasaray'ı daha az sevdiği anlamına gelmez hiçbir zaman...Ki ben tam tersini yaptım, benim hep önceliğim Galatasaray oldu.

Futbolu bırakıyor muyum bırakmıyor muyum bilmiyorum. Eşim de bana sordu, oturup konuşacağız dedim.

Belki bırakıyorumdur belki bırakmıyorumdur ama geriye dönüp baktığımda Galatasaray ile ilgili, Galatasaray taraftarına, Galatasaray camiasına herkese sonuna kadar hakkımı helal ediyorum. Herhangi bir üzüntü sıkıntıyla değil, inan bana. Neden? Çünkü üzüntüsüyle sıkıntısıyla zor bir yolculuktu ama çok güzeldi.

Sadece şunu istiyorum, İnsanlar benim Galatasaraylılığımı anlatmama izin vermesinler, gerek yok böyle bir şeye çünkü ben Galatasaraylıyım ve hayatım boyunca her davranışımda bunu gösterdim. Kardeşlerime de video için teşekkür ederim. Galatasaray elbet şampiyon olur, elbet kupalar kazanır ama dediğim değerleri devam ettirmeliler. Oradaki personele sahip çıkmalılar, altyapıdaki kardeşleriyle ilgilenmeliler, Galatasaray'da diğer branşlardaki kardeşlerini desteklemeliler. Galatasaray'ın mali durumunu, idari durumunu bir Galatasaraylı olarak takip etmeliler. Bir Galatasaraylı nasıl davranması gerekiyorsa her zaman öyle davranmalılar. Ben takım arkadaşlarıma sonuna kadar inanıyorum ve güveniyorum. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Bilirler ki bir telefon uzaklarındayım, hayatımın neresinde olursa olsun.

1999 yılıydı ben Galatasaray kapısından içeriye girdim 7 Eylül'dü unutmuyorum 1999, bugün 2022'deyiz aradan geçen onca senedir ben Galatasaray'dan hiç ayrılmadım. Gittiğimde de Galatasaray'ın transferi ile ilgili başkalarıyla görüştüm. Galatasaray birini alacaksa o oyuncuyu aradım, Galatasaray birini düşünüyorsa o oyuncuyla konuştum ve Galatasaray altyapısındaki maçı takip ettim. Kendimi bildim bileli Galatasaray'da olduğum için, 1999- 2022 çok uzun bir süre ve geçen bu zaman muhteşem mutlulukla geçen bir süreç.

Ben Florya'ya vedalaşmaya da gitmedim şundan dolayı, gerçekten dayanamam. Çocuklara dayanabilirim ama personele dayanamayabilirim. Benim için çok kıymetliler, altyapıdaki oyunculara dayanamayabilirim. Her zaman Galatasaraylıyız her zaman Galatasaray'a hizmet edeceğiz, Galatasaray'ı dışarıdan sevmek de bir hizmettir. Hayırlısı...

9-ALTYAPIYA DAİR...

Altyapıya şundan dolayı gidiyorum çocuklara şunu hissettirmeye çalışıyorum siz yalnız değilsiniz, Galatasaray altyapısındaki her oyucu çok kıymetlidir. Galatasaray A takımının profesyonel futbol takımının gözü sizin üzerinizdedir. Her an buraya (A takıma) gelebilirsiniz diye onu anlatmak için veya oraya gidiyorum.

Kendim de oraya gittiğimde duygusallaşıyorum çünkü Galatasaray altyapısında oynadığım dönemleri çok severim. Hem eğlenceli, hem mutlu hem de inanılmaz başarılı dönemlerdi.

Galatasaray altyapısı farklı bir eğitim yeriydi. Allah rahmet etsin Salih Hoca, Ahmet Keskinkılıç hoca, Zafer Koç Hoca ve Ahmet Genç Hocadan bu yana bir sürü hoca ile çalıştım. Hepsinin bende çok emeği vardır. Çok büyük bir terbiye verdiklerini düşünüyorum. Hakan Balta da orada başlayınca tabi insanın ister istemez hoşuna da gidiyor, gurur duyuyor çünkü ben hep eski futbolcuların eski oyuncuların oralarda görev almasından yanayım. Çok severim altyapıyı ben. Çünkü oradaki anne babaların o çocukların hayat umutları ve Galatasaraylılığı çok değerli.

10-FUTBOL HAYATINA DOKUNAN İSİMLER KİMLER?

Bir defa altyapıdan başlamak lazım Ali yavaş hocadan, Ahmet Genç hocadan, Recep Yazıcıdan, Ahmet Keskinkılıç Hocadan, Salih Hocadan ama 2003 yılına geldiğimizde ben daha Paf takımda ve genç takımda oynayan bir oyuncuydum o zamanlar 14 16 deniliyordu, Fatih Terim oraya gelip bizi A takıma aldı ve profesyonel sözleşmeye imza attırdı. Biz çocukken bir anda ailesine bakabilen ve ailesine destek olmaya çalışan bir adam haline geldik. Bir beyefendi haline geldik. Ay sonları çocuk kredi kartıyla maaş çekebilen... Bunu her zaman söylüyorum Fatih Hoca buna vesile oldu. Ben de hayatım boyunca ona tüm sevgimle ve saygımla onun bana öğrettiği değerlerle, bu mücadelenin içinde olmaya çalıştım. Ben inanıyorum ki Fatih hoca beni her önemli yerde gördüğünde gurur duymuştur. Dediğim gibi Fatih Terim futbol hayatıma dokunan isimlerin en başında gelir.

Adnan Polat benim için çok değerli ve önemlidir. Galatasaray başkanı olarak çok yardımcı olmuştur bana, rahmetli Turgan Ece'nin bende çok emeği vardır, masör Kubilay Amca yani anlatmak istediğim Galatasaray tarihine yön vermiş, Galatasaray tarihinin bir parçası olmuş insanlardan Galatasaraylılığı öğrendim.

O yüzden benim için çok değerliydi hepsi hayatıma dokundu. Haldun Üstünel hayatımın bir kısmına dokundu. Murat Yalçındağ da dokunmuştur. Aklıma bir sürü isim geliyor. Galatasaray divan kurulu üyeleri olsun, genel kurul üyeleri olsun, Abdullah Avcı Galatasaray Paf takımında Suat Kaya ile beraber ikisi çok büyük emekler verdi.

Sonra bütün bu süreçte milli takım dönemi de vardı. Genç milli takım dönemi Gündüz Tekin Onay Hocadan başlayıp, Metin Türel'e, Coşkun Özarı'dan Sevgili Haluk Ulusoy'a bende çok emeği vardır bizim milli takımla altyapısından.

Altyapıda Ferhat Südoğan Hocadan başlayıp Necati Özçağlayan, Ali Kemal Denizci Osman Denizci bunların hepsi hocalığımı yapmıştır. Cem Pamiroğlu Fenerbahçe camiasından Şenol Çorlu birçok isimle beraber Tolunay Kafkas yani aklıma gelen birçok isim hayatıma dokunmuştur.

Bütün bunların yanında Ersun Yanal çok kıymetli ve değerli bir yerde hayatıma dokunmuştur tam geçiş dönemimde... Benim top oynamaktan futbolculuğa geçişimde çok büyük bir faydası dokunmuştur. Ersun Hocaya ekibine buradan aklıma gelmişken teşekkür ediyorum. Unuttuğum kim varsa... Çünkü onlara şöyle bakıyorum benim hayatıma dokunduğunu hisseden kim varsa, gerçekten dokunmuştur. Kimi duasıyla, kimi antrenmanıyla, kimi yardımlarıyla hepsine buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Çok kıymetli ve değerliydi. Ama bu kariyer yolculuğunda tabi şunu unutmak istemem Ahmet Bulut çok iyi bir menajerdi, burada Ahmet Bulut'a şundan dolayı çok teşekkür ederim, Galatasaraylılığıma her zaman saygı duyduğu için. Ahmet Bulut burada çok büyük kibarlıklar incelik yaptı ona da buradan çok teşekkür ederim.

A takıma çıktığımda UEFA kupasını kazanan abilerimin hepsi cebime harçlık koydular, bana yol gösterdiler, bana kazanma alışkanlığını aşıladılar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray'da futbol hayatım belki bitiyor ama Galatasaray'la ilgili hep güzel şeyleri konuşmaya çalışıyorum. Çünkü çok güzel şeyler var. Yani bırakalım vedayı onları asla düşünmüyorum. Çok güzel Galatasaray'da her şey, Galatasaraylı olmak çok güzel, Galatasaray'ı temsil etmek çok güzel. Yaşanan her şey için sonsuz teşekkürler. Ben olaya böyle bakıyorum.

11-KÜÇÜK BİR ÇOCUKKEN HAGI'NİN GOLÜNE SEVİNEN ARDA TURAN...

O günün nasıl bir önemi var biliyor musun? (Hagi'nin golü sonrası kale arkasındaki gol sevinci ile alakalı) o gün iddiamızı kaybetmiştik aslında şampiyonluğu kaybetmişken bile o gole nasıl seviniyorum ben olaya öyle bakarım...

12-TEKNİK DİREKTÖR OLMAYI DÜŞÜNÜR MÜ?

Bir gün oynadığım takımların başına geçmek isterim.

13-KARİYERİNDE UNUTAMADIĞI MAÇLAR?

En sevindiğim eski Ali Sami Yen de 1-0 kazandığımız Fenerbahçe derbisi olabilir. 1-0'lık beyaz formayla Nonda'nın attığı gol var. O maça çok sevinmiştim. Taraftar olarak UEFA Kupası'nı kazanmamıza çok sevinmiştim. Taraftar olarak kesin En'im o dur. Her Galatasaraylı için UEFA kupasını kazanmak çok önemlidir, bir de ben 12 yaşında çocuktum.

Sivas'ta uçaktan dönerken çok mutluydum, 3 gol atıp hat-trick yapmıştım. Ve geçen seneki Kadıköy deplasmanı... Açıkçası o maçı kazandığımızda şampiyon olacağımızı düşünüyordum. Kazandık ama maalesef bir golle şampiyonluğu kaybettik ve bence çok dramatik şekilde kaybettik. Ama Kadıköy galibiyeti benim için çok güzel bir anı oldu, hatta kariyerimdeki önemli formalar arasına o formayı koydum. Benim için çok önemliydi.

14- ATLETİCO MADRID VE BARCELONA'DA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK NELER HİSSETTİRDİ?

Açıkçası şunu söylemek lazım Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak için bile insanlar ne kadar zorlanıyorlar. Hayatta bir kupa kazanmak bile ne kadar zor. O kupaların içindeyken bunu anlamıyorsun tabi. Ülkemi temsil etmek, bu başarılarla, Türk bayrağıyla oraya çıkabilmek çok önemliydi. Açıkçası hep hakkını verdim finallerin. Yani finallerde asist yaptım, önemli işler yaptım. Şu çok güzel bir şey, keşkesi olmayan finaller yaşadım. Geçen gün bir yerde gördüm pişman olmaya zaman yoktu diyor. Kariyerim o kadar hızlı ve çabuktu ki. Bir sürü maç vardı. Bir sürü heyecan. 3 günde bir konsantre olmaya çalışıyorsun...

15-GALATASARAY'A SON GELİŞİNİZDE ÇIKTIĞINIZ ANTRENMANDA NELER HİSSETTİN?

Son gelişimde aslında antrenmandan önceki gece çok duygusaldı formayla, çünkü geliş sürecim çok sıkıntılı olmuştu. 6 ay beklemek zorunda kalmıştım. Hiç ayrılmamış gibiydim aslında öyle hissettim. Florya benim kalbime hiçbir zaman uzak değildir. Yani şimdi çıksam 50 sene sonra girsem yine öyle hissederim. Florya ile ilgili hislerim hep öyle. Çünkü biz oyuncuyken yani futbolculuğumda hep öyle oldu. Florya'yı biz hiç antrenman yeri olarak görmedik. Yani antrenmana gidip de 12, 24, 36, 48 saat çıkmadığım zamanlar oldu. Oradan basketbolun oraya gideriz altyapıya gideriz. Galatasaraylılığın branşı olmaz bizde, her branşta desteklerim. Florya'ya geldiğimde dediğim gibi heyecanlıydım ama hiç uzak değildim.

16-GALATASARAY TARAFTARINA MESAJI...

Bütün beraber yaşadıklarımız için, beni bütün yolculuğumda destekledikleri için sonsuz teşekkür ederim. Hepsine hakkım helaldir. Sağ olsunlar beni hep tribünlerde desteklediler. Biliyorum ki kızdıkları zaman da beni çok sevdiklerindendi... Açıkçası muhteşem günler yaşadık. Seslerinin dolu dolu geldiği, en özel oyunculardan biri olduğumu biliyorum. Çünkü hep bunu hissetmişimdir. Çok güzeldi her şey onlarla çok teşekkür ederim.

İSTANBUL, (DHA)