Fenerbahçe ve Galatasaray , hemen her transfer döneminde karşı karşıya geliyor. Bu sezon da değişen bir şey olmadı. Sarı- Lacivertliler, Abdülkerim Bardakçı’yı bitirmeye hazırlanırken Cim Bom devreye girmiş ve başarılı stopere imza attırmıştı.

Fenerbahçe ise, Galatasaray’ın uzun süre peşinde koştuğu Joao Pedro için son anda devreye girip transferi bitiren taraf olmuştu. İspanyol AS Gazetesi’ne göre iki ezeli rakip bu kez de Maxi Gomez için kıyasıya rekabete girdi.

Haberde, Fenerbahçe’nin golcü oyuncu için teklif yapan ilk takım olduğu belirtildi. Gomez’in ayrıca Jorge Jesus ile bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. AS’a göre önceki gün Galatasaray da Uruguaylı forvetin durumunu araştırmaya başladı.









Hatta Aslan’ın yeni transferi Lucas Torreira’nın, vatandaşı Maxi Gomez ile bir konuşma yaptığı öne sürüldü. Golcü oyuncunun Valencia’dan ayrılmak için Fenerbahçe ya da Galatasaray’ın, kulübünü tatmin edecek bir teklif yapmasını beklediği ifade edildi.