Lucas Torreira transferi öncesi ismi Galatasaray ile anılan Tottenham'ın Fransız orta sahası Tanguy Ndombele, İtalya'nın yolunu tutabilir.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Napoli, Tanguy Ndombele'nin kiralık transferi için Tottenham ile anlaşmaya vardı. Kulüplerin el sıkışması sonrası İtalyan ekibi, Fransız futbolcu ile kişisel şartlar üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.

Çifte transfer

Haberin detaylarında ise Napoli sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin, geçtiğimiz gün Paris'e geldiği ve Ndombele'nin haricinde Keylor Navas'ın transferi için de PSG ile görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Galatasaray iddiaları

Tottenham'da düşünülmeyen Ndombele'nin ismi, ülkemizden Galatasaray ile anılmıştı. Fransız futbolcu, Lucas Torreira transferi öncesi Sarı-Kırmızılı ekibin gündemine gelirken ön libero pozisyonu için adaylar arasında gösteriliyordu.

Tottenham'da düşünülmüyor

Teknik direktör Antonio Conte'nin planları arasında düşünmediği Ndombele, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Lyon'a kiralık olarak olarak gönderilmişti. Tottenham ise kiralık anlaşmasının sona ermesinin ardından takıma dönen Fransız oyuncu ile yolları ayırmak çözüm arıyor.

60 milyon Euro bonservis

2019 yılında 60 milyon Euro bonservis bedeli ile Tottenham'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



