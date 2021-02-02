Galatasaray’ın devre arasındaki transferlerinden Andre Yedlin, Sarı-Kırmızılılar’la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Eşiyle birlikte İstanbul’a gelen ABD’li sağ bek önce sağlık kontolünden geçirildi. Ardından da 27 yaşındaki oyuncu tesislerin yolunu tuttu. İngiliz ekibi Newcastle’dan bedelsiz olarak transfer edilen ve şampiyonluk mücadelesi vereceği için çok mutlu olduğunu belirten DeAndre Yedlin burada 2.5 yıllık imza attı, sonrasında formayı sırtına geçirip sahaya çıktı. Kulüpten yapılan KAP bildiriminde sezonun kalanı için Yedlin’e 350 bin Euro ödeneceği kaydedildi. ABD’li oyuncunun 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için de 1 milyon 150’şer bin Euro’dan sabit ücreti alacağı bilgisine yer verildi.