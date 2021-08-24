Galatasaray'ın yeni transferi Morutan İstanbul'da
Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmayı planladığı Rumen yıldız Olimpiu Morutan İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılılar, gün içerisinde Rumen yıldızın transferi için Romanya takımı FCSB ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.
Galatasaray , Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'a kavuştu. 22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul Havalanı'na iniş yaptı.
Sarı kırmızılılar, gün içerisinde Rumen yıldızın transferi için Romanya takımı FCSB ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.
5 yıllık anlaşma
Galatasaray, Morutan transferi için toplam 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bonservis, 2023 yılına kadar taksitler halinde ödenecek. 2023’e kadar ödenecek taksitli tutar 3,5 milyon Euro. Bonuslar ise başarıya bağlı olarak verilecek. Morutan, Sarı-Kırmızılı ekipte yıllık 600 bin Euro kazanacak.
İlgili Haberler
Becali'den Morutan açıklaması
Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali ise yaptığı açıklamada "5.7 milyon Euro'nun 1.5 milyon Euro'su Morutan, Galatasaray'da oynadığı süreçte Avrupa'ya transfer olursa ödenecek. Bu sezon Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalırsa 1.5 milyon Euro'nun 3'te 1'i bu sezon ödenecek" ifadelerini kullanmıştı.