Galatasaray , Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'a kavuştu. 22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul Havalanı'na iniş yaptı.

Sarı kırmızılılar, gün içerisinde Rumen yıldızın transferi için Romanya takımı FCSB ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.

5 yıllık anlaşma

Galatasaray, Morutan transferi için toplam 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bonservis, 2023 yılına kadar taksitler halinde ödenecek. 2023’e kadar ödenecek taksitli tutar 3,5 milyon Euro. Bonuslar ise başarıya bağlı olarak verilecek. Morutan, Sarı-Kırmızılı ekipte yıllık 600 bin Euro kazanacak.





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Becali'den Morutan açıklaması

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali ise yaptığı açıklamada "5.7 milyon Euro'nun 1.5 milyon Euro'su Morutan, Galatasaray'da oynadığı süreçte Avrupa'ya transfer olursa ödenecek. Bu sezon Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalırsa 1.5 milyon Euro'nun 3'te 1'i bu sezon ödenecek" ifadelerini kullanmıştı.