Galatasaray’a transfer edilen Marcao, Chaves’in bugün ligde Tondela ile oynayacağı maçta görev yapıp bu şekilde Türkiye’ye gelecek. İki kulübün bu konuda anlaştıkları ifade edildi.

Marcao’nun Atletico Paranaense’de oynadığı dönemdeki hocası Paulo Autuori de, Cim-Bom’un yeni transferini anlattı. Autuori, oyuncunun Paranaense’ye geldiğinde çok genç olduğunu ama buna karşın iyi bir potansiyele sahip bulunduğunu dile getirerek, “Başarılı olacağı o zamandan belliydi. Teknik olarak iyi bir futbolcu... Pas alışverişinde başarılı ve dikine oynamayı sever. Çok rahatlıkla oyunun yönünü değiştirir. Bundan dolayı rakibi açmada etkilidir” diye konuştu.

Marcao’nun çok agresif bir futbolcu olduğunu ama Portekiz’de oynadığı dönemde olgunlaştığını ve özellikle taktik olarak geliştiğini dile getiren eski hocası, Galatasaray için iyi ve isabetli bir transfer olduğunu sözlerine ekledi. (Skorer)