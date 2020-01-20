Galatasaray’ın yeni sol beki Marcelo Saracchi taraftarları büyüledi

Devre arasında RB Leipzig’ten sezon sonuna kadar kiralık olarak alınan Marcelo Saracchi, Galatasaray formasıyla ilk maçına Denizlispor karşısında çıktı. Teknik direktör Fatih Terim’in ilk 11’de görev verdiği ve 90 dakika sahada tuttuğu 21 yaşındaki sol bek, Türk Telekom Stadı’ndaki ilk sınavında taraftarların büyük beğenisini kazandı. Takıma kısa sürede uyum sağladığı her halinden belli olan Uruguaylı futbolcu, hızı ve tekniğiyle alkışları toplarken, Emre Akbaba’nın attığı golde asisti yapan isim oldu.

Sol tarafta oldukça etkili olan ve hem savunmada hem de hücumda görevlerini başarıyla yerine getiren Saracchi, rakiplerinden 4 kez top kaparken, bu alanda maçın en iyisi oldu. Bununla da kalmayan genç sol bek, 15 kez girdiği ikili mücadelelerin 10’unda başarılı olurken, 3 adam geçme girişiminin hepsinde Denizlili futbolcuları geçmeyi başardı.

‘Önemli olan kazanmamız’

Karşılaşmanın ardından Saracchi, “Forma şansı bulduğum için hocama teşekkür ederim. Benim performansımdan daha önemlisi takımın kazanmasıydı. Hem oynadığım hem de kazandığımız için çok mutluyum. Uzun zamandır oynamıyordum, gelecekle ilgili konuşmak doğru olmaz. Maç maç gitmem gerekiyor. Forma şansı buldukça performansım daha artacaktır” ifadelerini kullandı.

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