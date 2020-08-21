Galatasaray, 21 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Jakup Moder için düğmeye bastı. Mario Lemina'nın belirsizliğinin ardından scout ekibi tarafından önerilen ve teknik heyetten tam not alan Polonyalı futbolcu için, kulübü Lech Poznan’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Gelin Jakub Moder'in 2019-20 sezonunda attığı gollere birlikte göz atalım.



