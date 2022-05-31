Aslan'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'in bonservisinin tamamen Galatasaray 'a geçmesi için, Sarı-Kırmızılılar'ın Temmuz ayının ilk haftasında Zamalek'e 4 milyon Dolar ödemesi gerekiyor. Mısır kulübü, ödemenin söz verilen süre içinde yapılmaması nedeniyle tedbir aldı ve ihtarname hazırladı. Galatasaray Yönetimi'nin, "Ödemeyi taksitle yapalım" teklifi ise son ödeme tarihi yaklaştığı için Zamalek cephesi tarafından reddedildi. 11 Haziran'da seçilecek yönetimin, ilk iş olarak 4 milyon Dolarlık Mostafa Mohamed krizini çözmesi gerekecek.